47,1% опрошенных представителей бизнеса считают, что действующий состав НКРЭКУ не способный устранить проблемы на энергетическом рынке, а 49,3% считают единственным выходом из сложившейся ситуации полную перезагрузку комиссии.

Соответствующие данные социологического исследования обнародовал «Центр Разумкова».

«Субъекты хозяйствования и эксперты очень близки в своих оценках профессиональности решений НКРЭКУ, а также необходимости полной перезагрузки состава Нацкомиссии», - сообщил «Центр Разумкова».

Главной проблемой регулятора опрошенные участники рынка и эксперты указали коррупцию и зависимость от политической воли власти.

В целом профессионализм состава НКРЭКУ представители бизнеса оценили в 3,8 из 10 баллов. В опросе приняли участие 156 лицензиатов НКРЭКУ, представленные в 23 областях и в Киеве.

Опрошенные «Центром Разумкова» эксперты еще более критично оценили работу регулятора.

«64,5% опрошенных экспертов считают, что есть необходимость в проведении полной перезагрузки состава членов НКРЭКУ», - сообщили в «Центре Разумкова» со ссылкой на данные опроса 110 экспертов со всех регионов страны.

Кроме того, «Центр Разумкова» проводил опрос отношения к энергетическому регулятору среди населения. 78% граждан считают неудовлетворительной работу НКРЭКУ и их подход к установлению и регулированию тарифов. Свыше 48% опрошенных граждан назвали главной проблемой комиссии коррумпированность ее членов.

Напомним, в январе 2021 г. Конституционный суд Украины открыл производство по признанию неконституционным действующего состава НКРЭКУ. Обращение подали 50 народных депутатов со всех парламентских фракций и группы.