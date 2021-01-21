Энерогенерирующая компания «Донбассэнерго» отказалась от законтрактованных объемов поставок угля в пользу государственной «Центрэнерго».

Об этом говорится в сообщении «Донбассэнерго».

«В связи с ремонтом 7-го энергоблока Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки «Г» в пользу государственной энергокомпании «Центрэнерго», - сообщила компания «Донбассэнерго».

20 января, с шахты 1-3 «Новогродовская» были отгружены первые вагоны угля для «Центрэнерго».

«Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки «Г» для компании «Центрэнерго». В настоящее время «Донбассэнерго» ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки «А», - сообщили в «Донбассэнерго».

Напомним, 15 января ТЭС государственной «Центрэнерго» остались без угля, из-за чего НЭК «Укрэнерго» предупредила о дефиците мощности в энергосистеме и риске отключений.

В «Центрэнерго» причиной отсутствия угля на складах ее ТЭС назвали просчеты Минэнерго при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.