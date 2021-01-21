Как передает Politeka.net , об этом в сети рассказали знакомые женщины.

Оксане Сороке 40 лет и у нее случился инсульт с разрывом аневризмы. В мае прошлого года она потеряла любимого мужа Владислава, что очень подкосило здоровье.

"Друзья, пожалуйста, помогите моей подруге и воспитательнице нашей дочки Оксане Сороке. Случилась беда - инсульт. Сама воспитывает 2 малолетних деток. Пол года назад похоронила мужа, участника АТО. Порядочный, очень хороший и светлый человек. Помогите спасти Оксану!", - говорится в сообщении.

После смерти мужа Оксана растит двоих детей - 9-летнюю Лизу и 14-летнего Георгия.

Большую часть жизни она работает воспитателем в детском саду.

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