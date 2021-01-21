Украинцы повздорили из-за языка, на котором нужно говорить



Как передает Politeka.net, соответственное видео разместила Яра Львівська в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Судя по подписи на опубликованных кадрах, перепалка между женщиной и парнем произошла в Мариуполе.

"У нас регион, который говорит на русском, уважай, а то сейчас на греческий перейду. Я тебя понимаю, уважай меня. Че он ко мне на украинском обращается?", - возмутилась женщина.

Как закончился диалог неизвестно, но отрывок разговора вызвал бурную реакцию в сети.

"Я согласна задолбали этим языком. Более насущных вопросов в стране нет? Беспредел во всем. Им язык подавай", "К тебе обращаются, а не тебя заставили на украинском говорить, чего бесишься? Кто как умеет. Ты на русском, а кто-то не говорит на нем, в селе любом все на украинском балакают, им так удобно, с детства так общаются и родные и соседи, а ты в городе, где почти все на русском говорят", "Жаль больного человека", "Учите язык. В Украине живете", - писали украинцы в сети.

Напомним, 16 января, в Украине вступил в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Напомним, что украинцам придумали новые штрафы, кого и насколько оштрафуют с 14 января: "если в общественных заведениях..."

Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали о новом языковом законе, подробности