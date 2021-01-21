Иностранные инвесторы разочарованы бездействием премьер-министра Дениса Шмыгаля о невыполнении обязательств государства по погашению задолженности перед производителями «зеленой» энергии и угрозой растраты уже выделенных средств, а не их выплаты инвесторам в «зеленую» генерацию.

Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

По его словам, инвесторы, которые развивают «зеленую» энергетику в Украине, очень разочарованы позицией главы правительства, которое не выполняет взятые обязательства по погашению долгов «зеленой» генерации.

Он напомнил, что Меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ от власти подписал именно премьер Денис Шмигаль, однако сейчас он отказался от полного погашения долгов перед производителями «зеленой» энергии – и готов заплатить лишь 50% от предусмотренной суммы.

"Эта позиция премьер-министра вызвала большое разочарование, большое беспокойство и, бесспорно, много иронических улыбок. Опять, как всегда, Украина безнадежна в плане способности ее политического истеблишмента выдерживать договоренности, соблюдать законодательство и быть прогнозируемым и надежным партнером», - сказал Евтушенко.

Он также обратил внимание, что на Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) осуществляется давление со стороны рейдеров, чтобы незаконно перераспределить средства, которые в первую очередь предназначены для выплаты долгов перед «зелеными» инвесторами.

"Документ назывался наставление. Юридическая природа этого документа непонятна, такого термина в украинском праве не существует. Это является, на наш взгляд, свидетельством большого политического давления, оказываемого на НКРЭКУ. Давление оказывает одна олигархическая группа, которая фактически рейдерить на сегодняшний день украинскую энергетику, и ее представительство в парламенте, в комитете по энергетике в лице его председателя. Также давление оказывается из еще более высоких кабинетов государства", - считает Евтушенко.

По его словам, НКРЕКП не имеет права согласно Хозяйственного кодекса вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов и издание руководство ГП «Гарантированный покупатель» о направлении кредитных средств на погашение задолженности перед генерирующими компаниями является незаконным.

"Все знают, что это незаконно, все знают, что права они делать такого не имеют, но поскольку политическое давление очень серьезное, они стараются быть креативными и придумывают такие смехотворные и абсолютно с правовой точки зрения ничтожные термины и юридические документы, которые не имеют никакого смысла и значения... Я бы на месте «Гарпока» выбросил бы ее в мусорку», - подытожил Евтушенко.

Ранее ЕБРР один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины обратился к председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЕКП использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату «зеленой» энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "гарантированному покупателю «руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании»Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственное пока доступное источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.