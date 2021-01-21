Один из путей наращивания добычи газа в Украине – разработка газа плотных пород на действующих месторождениях

По оценкам экспертов, в случае внедрения стимулирующих условий для разработки таких залежей дополнительная добыча газа составит не менее 47 млрд куб. м, а инвестиции в отрасль – более 100 млрд грн. Кроме того, государство получит более 35 млрд грн налогов – сообщает специализированное издание нефтегазовое Expro.

Залежи газа плотных пород действующих месторождений характеризуются сложным геологическим строением, поэтому их разработка не ведется традиционными технологиями, а требует использования самых современных решений. Пока реализация таких проектов не является рентабельной, однако, за соответствующего фискального стимулирования со стороны государства, может стать важным двигателем в наращивании добычи собственного газа.

По расчетам ДТЭК Нефтегаз, рентабельность разработки газа плотных пород может обеспечить рента на уровне 1,25% – аналогично ставки ренты на добычу природного газа, которая установлена для соглашений о разделе продукции, и налоговые каникулы на два года. По словам юристов, также важно закрепить определение такого газа на законодательном уровне, определить критерии, по которым полезные ископаемые могут быть отнесены к газу плотных пород, разработать и утвердить инструкцию Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых относительно начисления таких запасов и установить четкий перечень документов для подтверждения базового и дополнительного объема добычи на месторождении за счет газа плотных пород.

Менеджер по регуляторной политике ДТЭК Нефтегаз Юлия Боржемська отмечает, что разработка газа плотных пород является перспективным направлением для наращивания добычи: «При условии надлежащего государственного стимулирования, разработка плотных песчаников может стать успешным кейсом для всей нефтегазовой отрасли и реальным прорывом Украины на пути к энергонезависимости».