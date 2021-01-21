Кабинет министров Украины должен найти механизм финансирования Национального плана сокращения выбросов (НПСВ) на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), поскольку государство должно выполнять свои обязательства перед ЕС по уменьшению выбросов

Об этом на Facebook написала народный депутат фракции «Голос» Леся Василенко, комментируя слушание Комитета по вопросам экологии Верховной Рады, которое состоялось 19 января.

«Все соглашаются, что фильтры надо, украинцы не могут дальше травиться от «чистого» воздуха, что НПСВ формировался без учета вопрос финансов, сейчас задача правительства предложить решение, согласовать его с ключевыми стейкхолдерами и наконец выполнить обязательства перед украинцами — предоставить право дышать безопасным воздухом», - сказала Василенко, отметив, что пока финансового инструмента нет.

Она подчеркнула, что для выполнения НПСВ в Украине нужно только найти финансирование, чтобы государственные и частные энергокомпании начали работы по экологической модернизации своих энергоблоков.

«Цена чистого воздуха для украинцев по разным расчетам доходит до 4,1 млрд евро за последующие годы (до 2033 года)», - уточнила нардеп.

Она добавила, что сейчас мяч на поле Минэнерго, который должен предложить финансовые механизмы, которые сдвинут с места сокращение выбросов в Украине.



Как сообщалось, 19 января. на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власти должны объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена энергетического

Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.