В частном доме для престарелых в Харькове в результате пожара погибли 15 человек
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.
"15:03 в г. Харьков на вул. Нижняя Гиевская , 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом для пожилых людей возник пожар на втором этаже", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.
Площадь пожара составляет 100 кв.м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.
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По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.
Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Эпицентром пожара стала комната на 4-ом этаже, на площади 5 кв. м. горели вещи и мебель.
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