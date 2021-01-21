В частном доме для престарелых в Харькове в результате пожара погибли 15 человек

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

"15:03 в г. Харьков на вул. Нижняя Гиевская , 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом для пожилых людей возник пожар на втором этаже", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

Площадь пожара составляет 100 кв.м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.



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Эпицентром пожара стала комната на 4-ом этаже, на площади 5 кв. м. горели вещи и мебель.

Из опасного здания спасатели эвакуировали 45 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.





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