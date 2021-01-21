В Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий

В частности, не стало бойца 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старшего лейтенанта ВСУ Александра Мулявка. Причина смерти военнослужащего не сообщается.

Об этом рассказали на странице 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных Войск ВСУ в Facebook.

Как сообщили в подразделении, он исполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческой миссии ООН.

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"18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях под публикацией начали выражать свое сочуствие и поддержку семье старшего лейтенанта ВСУ.

"Очень жаль, молодой, еще вся жизнь была впереди", "Светлая память, а родным искренние соболезнования", "Сострадание! Теперь навсегда с небом...", "Светлая память...", "Вечная память! Пусть почивает с Богом! Соболезнуем родным и близким", - пишут украинцы в комментариях.

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