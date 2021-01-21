В Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий
В частности, не стало бойца 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старшего лейтенанта ВСУ Александра Мулявка. Причина смерти военнослужащего не сообщается.
Об этом рассказали на странице 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных Войск ВСУ в Facebook.
Как сообщили в подразделении, он исполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческой миссии ООН.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Оборвалась жизнь молодого украинского ведущего, коллеги скорбят: "Вечная память и Царство небесное"
Анджелина Джоли засмущала видом без белья в компании мужчин: "Брэд Питт многое потерял"
Под Киевом загорелся популярный рынок, срочно съехались спасатели: уничтожено почти 2 000 кв.м
Полякова в мокром бикини отгуляла день рождения на Мальдивах, зацепив Горбунова и Никитюк: "Дети не узнают"
"18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.
Украинцы в комментариях под публикацией начали выражать свое сочуствие и поддержку семье старшего лейтенанта ВСУ.
"Очень жаль, молодой, еще вся жизнь была впереди", "Светлая память, а родным искренние соболезнования", "Сострадание! Теперь навсегда с небом...", "Светлая память...", "Вечная память! Пусть почивает с Богом! Соболезнуем родным и близким", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.