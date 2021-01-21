В Запорожье пенсионера ограбили, а потом еще и избили в автобусе
Как передает Politeka.net, видео вопиющего инцидента появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, что мужчина избивает пенсионера, а люди в салоне не обращают на это внимания.
В местных СМИ сообщают, что во время поездки у дедушки похитили телефон. Когда он это понял, то забеспокоился и начал расспрашивать пассажиров. После этого на него набросился один из них и начал избивать.
Ранее мы сообщали, о трагическом случае в Одессе. Там водитель маршрутки, увидел что пассажиру плохо, но не стал вызывать медиков, а просто высадил его на конечной остановке и уехал.
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