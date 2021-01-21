В Запорожье пенсионера ограбили, а потом еще и избили в автобусе



Как передает Politeka.net, видео вопиющего инцидента появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)





На опубликованных кадрах видно, что мужчина избивает пенсионера, а люди в салоне не обращают на это внимания.

В местных СМИ сообщают, что во время поездки у дедушки похитили телефон. Когда он это понял, то забеспокоился и начал расспрашивать пассажиров. После этого на него набросился один из них и начал избивать.



Ранее мы сообщали, о трагическом случае в Одессе. Там водитель маршрутки, увидел что пассажиру плохо, но не стал вызывать медиков, а просто высадил его на конечной остановке и уехал.

Мужчину заметил экипаж «скорой», и отвез в больницу. Несколько дней врачи боролись за жизнь 42-летнего Андрея, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.













