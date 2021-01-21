Минэкономики не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность «Укрзализныци» и решать за эту компанию, какие вагоны и почему нужно списывать

Об этом заявила ексголова Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, комментируя очередную инициативу министерства по списанию вагонов через срок их эксплуатации.

«Нет обоснования этого предложения и не может быть, потому что она не рациональна. Если «Укрзализныця» считает нужным списывать вагоны, то она должна сама обратиться с таким предложением. Это же хозяйственная деятельность. А все дело в том, что железная дорога не спешит их списывать, потому что знает, что это вагоны, которые являются нужными, они находятся в обращении. Поэтому все это выглядит очень странно и совершенно нелогично, когда министерство пытается фактически делать хозяйственную деятельность », - сказала Ляпина.

Она также напомнила, что на предыдущую инициативу Минэкономики о сокращении срока эксплуатации железнодорожных вагонов ранее отреагировала Государственная регуляторная служба.

Как известно, Государственная регуляторная служба (ДРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Однако Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично.

Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж / д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерена Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь АО «Укрзализныця» предложила компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.

Народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко Схема назвал предложение «Укрзализныци» компромиссом, который поможет избежать дефицита подвижного состава на рынке перевозок и убытков для бизнеса.