Иностранные инвесторы в зеленую энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского исключить попытки некоторых органов власти осуществить незаконное распределение средств, которые полностью предназначены для выплат предприятиям зеленой энергетики

Об этом в Facebook написала Украинская ветроэнергетическая ассоциация, указав, что крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики направили письмо Зеленскому, а также премьер министру Денису Шмыгалю и голове НКРЭКП Валерию Тарасюку.

Ассоциации, представляющие интересы инвесторов, напомнили, что государство привлекла 10, 3 млрд грн у государственных банков, чтобы наконец выплатить долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику, однако действия НКРЕКП указывают на желание чиновников осуществить незаконное перераспределение этих средств.

«Обращаемся к вам, Владимир Александрович с просьбой лично невозможным реализацию действий отдельных государственных органов власти, в частности решение НКРЕКП в форме наставления от 16 января 2021, нарушающих действующее законодательство и Конституцию, поскольку НКРЕКП при его принятии вышла за пределы полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а также является прямой угрозой инвестиционному климату в Украине и дальнейшей доверии к инвесторам в нашу страну », - указывается в письме.

Ассоциации отмечают, что распределения кредитных средств, полученных для оплаты задолженности перед производителями ВИЭ в пользу другой генерации еще больше ставит под сомнение обеспечения выполнения обязательств государства перед инвесторами в «зеленую» энергетику.

Ведущие профильные ассоциации в очередной раз подчеркивают, что положение «зеленого» меморандума определяют единственно возможный путь направления всех кредитных средств на погашение имеющейся задолженности перед производителями из ВИЭ - путем предоставления государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" привлекать кредитные средства с международных и национальных финансовых учреждений. В свою очередь, регулятор не наделен никакими полномочиями для определения порядка распределения таких средств другим образом, - говорится в обращении ассоциаций.

"Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины и реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе.« Невыполнение условий Меморандума о взаимопонимании, который был подписан, кроме других, Европейским Энергетическим Сообществом, ставит под сомнение способность страны обеспечить внедрение "Зеленой Соглашения "(Green Deal) и соответствовать европейскому курсу по развитию" зеленой "энергетики, как одной из приоритетных отраслей для обеспечения национальной безопасности и устойчивости (sustainability) национальной экономики", - подытожили ассоциации.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю НКРЕКП Валерия Тарасюка с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЕКП использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату «зеленой» энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решило утвердить постановление, запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЕКП отправило «Гарантированный покупателю» руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10, 3 млрд грн, компании «Энергоатом».

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственное пока доступный источник для погашения «старого» долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.