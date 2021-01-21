Энергетическая компания ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт Добропольеуголь в управление государства

Погашение долгов за аренду шахт Добропольеуголь будет выполнено в полном объеме. Об этом сообщают в компании.

В частности, сообщается, что за все время аренды ДТЭК всегда платил арендную плату за шахты Добропольеуголь вовремя и в полном объеме. Однако, после остановки предприятия на 3 месяца, вызванного искусственной кризисом отрасли, не имел возможности платить арендную плату. Тем не менее все эти долги ДТЭК обещает закрыть.

Также в компании сообщили, что ДТЭК делает все необходимое для обеспечения бесперебойности процесса добычи угля в переходный период.

«ДТЭК делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойность процесса добычи угля в переходный период. Так специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества, было организовано процесс определения оборудования, принадлежащего ДТЭК и было спущено под землю, смонтированное в производственные комплексы и используется для добычи угля (горные комбайны, конвейеры и другое оборудование). Стоимость имущества установлено по независимой оценке и значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячного перерыва в добыче угля, которая была необходима для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового », - говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре 2020 стало известно, что частная компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, возвращает шахты управления Добропольеуголь государстве после десятилетней аренды.

Этот процесс был инициирован государством для создания единого имущественного комплекса вместе с государственной генерирующей компанией ПАО «Центрэнерго». В ДТЭК, заявляли, что за время аренды вложили более 400 млн долларов инвестиций, существенно увеличив добычу. Сегодня ТЭС Центрэнерго способны получать 4 млн тонн угля в год от Добропольеуголь.