Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело «Роттердам+».

Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«Прокурор САП во второй раз закрыло дело «Роттердам+», - говорится в сообщении НАБУ в официальном Telegram-канале.

«После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения», - прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Дело «Роттердам+» первый раз было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.

Расследование дела «Роттердам+» длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.