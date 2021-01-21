Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело «Роттердам+».
Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
«Прокурор САП во второй раз закрыло дело «Роттердам+», - говорится в сообщении НАБУ в официальном Telegram-канале.
«После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения», - прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.
Дело «Роттердам+» первый раз было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.
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Однако по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.
Расследование дела «Роттердам+» длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.