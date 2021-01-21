Державна політика в енергетичному секторі і сфері комунальних послуг не забезпечує інтересів громадян України і повинна бути кардинально переглянута.

Такий висновок найбільшого профспілкового об’єднання країни – Федерації профспілок України (5,5 млн членів) – озвучив Голова ФПУ Григорій Осовий на прес-конференції «Профспілки за справедливі ціни на газ і тарифи на електроенергію і комунальні послуги». Про це повідомляється в Телеграм-каналі Профспілкові новини.

Профспілки висунули владі ряд вимог:

відновити державне регулювання цін для населення як на ринку природного газу, так і на ринку електроенергії щонайменше до моменту стабілізації економіки і внести відповідні зміни до законодавства;

невідкладно заслухати звіт Уряду в порядку парламентського контролю;

переглянути державну політику ціноутворення в енергетичному секторі економіки країни;

прийняти рішення про посилення соціального захисту населення в умовах запровадження енергоринку;

переглянути засади створення і діяльності наглядових рад державних підприємств і організацій.

Також ФПУ вважає за необхідне внести зміни до Держбюджету України на 2021 рік, передбачивши реальний обсяг асигнувань на пільги і житлові субсидії громадянам для оплати житлово-комунальних послуг, придбання палива і газу.

Вадим Бубняк, Голова Федерації транспортників України звернув увагу на недалекоглядність рішень Уряду: «Ті рішення, які були прийняті в енергетичному секторі, вони буквально підняли на «диби» всю Україну. Коли вони приймались, хтось подумав про реакцію людей?»

Вадим Михайлович висловив солідарну підтримку щодо організації та проведення протестних дій ФПУ у боротьбі за справедливі комунальні тарифи. Він зазначив, що транспортники готові до активних дій.

«Влада в черговий раз показала, чиї вони насправді слуги. Незалежно від назви, кольору партії, вони всі обслуговують інтереси великого бізнесу, великого капіталу, олігархату…», – такий тезис навів Олексій Громов, представник ГО «Соціальний рух».

На підставі аналізу фінансових звітів АТ «Укргазвидобування» та відкритих даних з сайту НАК Нафтогаз, нескладними математичними розрахунками можна визначити собівартість власного видобутку. Відтак 2,60 грн за куб.м – це собівартість у 2018 році, 2,80 грн – у 2019-му, в 2020-му – 2,70 грн. Але слід звернути увагу, що в цю собівартість закладають виробничо-технологічні втрати, які, наприклад, у 2019 році зросли до 60%.

Те, що природний газ крадуть в промислових масштабах:warning:, підтвердили самі представники Нафтогазу на засіданні профільного парламентського комітету ще у лютому 2020 року. Також про це прямо свідчать результати журналістських розслідувань, які продемонстрували, що облік видобутого газу ведеться в ручному режимі в паперових журналах, цифри переписуються, відеоспостереження відсутнє.

«Це просто якийсь канібалізм через комунальні тарифи. Навіть звіт перевірки НАК Нафтогазу Держаудитслужбою засекретили і доступу громадськості до нього немає», – зазначила Наталія Землянська, Голова профспілки виробничників і підприємців.

Підвищення ж комунальних тарифів автоматично потягне здорожчання товарів і послуг при щомісячному падінні купівельної спроможності українців.

«Слід визнати, що той ринок, який нам пропонували – це велика профанація. Слід повернути Нафтогаз під контроль держави», – додала Наталія Землянська.

У свою чергу, заступник голови ФПУ Олександр Шубін поінформував як працює енергетичний ринок в Європі:

«Він стоїть на трьох стовпах:

1 - це абсолютно енергетично, економічно виважені прозорі тарифи. Зрозумілі кожному учаснику ринку, і зрозумілі споживачеві;

2 - це спроможність пересічного споживача за цими тарифами купувати енергоносії, бо в іншому разі відбувається розвиток енергетичної бідності;

3 - і третя складова – це прозорий та ефективний механізм ринкового регулювання, вирішення суперечок між споживачем і постачальником на ринку.

На жаль, окрім першої складової, коли у нас енергетичну обґрунтованість та економічну обґрунтованість тарифів обґрунтовують, саме постачальники, двох складових ринку досі не створено».



Профспілки попередили, що у разі не виконання владою їхніх вимог до 1 лютого цього року вони мобілізують свої сили та розпочнуть масові протестні дії.