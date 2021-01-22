Украинцы выступили с протестом против продления дистанционного обучения для детей



Происходящее под стенами Винницкий мэрией освещал "33 канал".

По словам родителей, детям младших классов нужно пребывать со сверстниками, поскольку домашнее образование не даст никаких результатов.





"Чему может научиться ребенок, который только пошел в первый класс? Ее даже заставить сесть за компьютер нельзя. Что уж говорить об учебе?! Дети имеют право на образование, а сейчас уровень знаний резко упал. Потому что сидят дома, не слушают учителей, контрольные списывают, а домашние задания не делают", - заявила одна из протестующих.

Также украинцы, у которых более двух детей в семье жалуются, что вынуждены идти в отпуск, чтобы смотреть за ними.

"Без родительского контроля на те уроки никто даже не будет заходить. Но когда же нам деньги зарабатывать на обеспечение 3-х детей?", - недоумевает мать троих детей.

В то же время родители согласны с введенными ограничениями во время пандемии.

"Мы хотим, чтобы дети ходили в школу и общались со своими ровесниками. Потому что, кроме телефонов и компьютеров, дома они ничего не видят. Мы согласны со всеми карантинными ограничениями. Но верните детям школу! Потому что вырастет поколение дегенератов", - говорят протестующие.

Стоит отметить, что в Министерстве образования и науки Украины рассказали, что с понедельника двери вновь откроют заведения общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Напомним, что украинским детям рассказали, что их ждет после локдауна, родители не в восторге.

Как сообщала Politeka, в Одессе решили, как дети будут учиться после локдауна: "Наше сознание позволило...".

Также Politeka писала, что школы могут остаться закрытыми для учеников: что ждет детей после локдауна, "до 28 февраля...".