Украина – единственная страна в Европе, где железнодорожная компания за свой счет покрывает убытки от пассажирских перевозок, их должно возмещать государство

Об этом заявил Генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе ALLRail Ник Брукс.

«Я не знаю примеров в Европе, где грузовые операторы перекрестно субсидируют пассажирские перевозки, кроме Украины. Это уникально. Конечно, в Европе есть крупные железнодорожные компании, у которых, конечно, есть грузовые департаменты. Но я никогда не слышал о ситуации, когда пассажирские перевозки настолько невыгодны, а грузы настолько прибыльны, что перекрестное финансирование имеет место», - рассказал Брукс.

По его мнению, грузовыми и пассажирскими перевозками должны заниматься отдельные компании, при этом он считает, что есть потенциал для того, чтобы добиться более высокой эффективности пассажирских перевозок в Украине.

«Что касается пассажирского сектора, то в Украине нужно провести реформу, которая сделает его более эффективным и снизит потери. Чтобы стимулировать больше людей сесть на поезд, чтобы получать доход. Я считаю, что УЗ может сделать свой продукт более привлекательным. Это могло бы принести больше прибыли и уменьшить убытки», - сказал Брукс.

Если же после проведения реформы «Укрзализныци» пассажирские перевозки все еще будут убыточными, по словам Брукса, их должно возмещать государство.

«Если убытки остались, то их надо возмещать не грузовым подразделением, а просто из денег государства, выделенного из налогов. Поскольку перекрестное финансирование не работает», - подчеркнул Брукс.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. А также сообщил, что УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что «Укрзализныця» должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.