Фракция «Европейская солидарность» потребовала от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и до 1 февраля отчитаться о планах синхронизации энергосистемы Украины со странами Европейского союза

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Герасимов.

«Евросолидарность» настаивает на запрете импорта электроэнергии из Беларуси и из РФ. Правительство до 1 февраля должно отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины», - сообщил сопредседатель фракции.

Герасимов считает, что команда президента Владимира Зеленского «загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону».

Герасимов подчеркнул, что такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости.

Речь идет об отсутствии угля на складах государственных ТЭС «Центрэнерго».

Также помимо запрета импорта э/э из России и Беларуси, в «Евросолидарности» отметили необходимость для Государственной аудиторской службы Украины провести аудит и проверку деятельности ПАО «Центрэнерго».

«Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства», - резюмировал Герасимов.

Напомним, с 3 января Украина начала импорт белорусской атомной электроэнергии. Поставки начали три компании, крупнейшая среди которых «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.

С начала месяца импортировано около 80 млн кВт час на сумму свыше 100 млн грн.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов. Тогда только прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний.