В Украине убили десятки краснокнижных животных

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе "Ukrainian Bat Rehabilitation Cent".

Как утверждают активисты, десятки летучих мышей просто выбросили на мороз.

"За что так?! Пример человеческой жестокости. Летучие мыши выброшены из многоэтажки на улицу при морозе - 15 градусов. Сначала нам сообщили о находке в Херсоне, улица Покрышева, Алена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно, летучие мыши провели на земле сутки со слов жителей дома. 16 рыжих вечерниц - все погибли", - говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел и в Ивано-франковске.
"78 вечерниц погибло, 23-выжило, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации", - сообщили волонтеры.

Активисты предупреждают, что летучие мыши не могут выжить при морозе за окном.

Отметим, что животное считается полезным зверьком, так как уничтожает немало насекомых-вредителей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе очевидцы заметили белого лебедя, который сидел у стен Одесского онкологического диспансера. Они позвонили в полицию с просьбой ему помочь.

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Местные жители рассказали, что лебедь летел и вдруг упал на землю. К себе он никого не подпускал, шипел и нападал на полицейских и граждан, которые хотели ему помочь.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.