"78 вечерниц погибло, 23-выжило, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации", - сообщили волонтеры.



Активисты предупреждают, что летучие мыши не могут выжить при морозе за окном.

Отметим, что животное считается полезным зверьком, так как уничтожает немало насекомых-вредителей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе очевидцы заметили белого лебедя, который сидел у стен Одесского онкологического диспансера. Они позвонили в полицию с просьбой ему помочь.

Местные жители рассказали, что лебедь летел и вдруг упал на землю. К себе он никого не подпускал, шипел и нападал на полицейских и граждан, которые хотели ему помочь.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.



