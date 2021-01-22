В Украине убили десятки краснокнижных животных
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе "Ukrainian Bat Rehabilitation Cent".
Как утверждают активисты, десятки летучих мышей просто выбросили на мороз.
Активисты предупреждают, что летучие мыши не могут выжить при морозе за окном.
Отметим, что животное считается полезным зверьком, так как уничтожает немало насекомых-вредителей.
Ранее мы сообщали, что в Одессе очевидцы заметили белого лебедя, который сидел у стен Одесского онкологического диспансера. Они позвонили в полицию с просьбой ему помочь.
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Местные жители рассказали, что лебедь летел и вдруг упал на землю. К себе он никого не подпускал, шипел и нападал на полицейских и граждан, которые хотели ему помочь.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.