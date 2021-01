Фонд Рината Ахметова с февраля прошлого года оказывает стране беспрецедентную помощь в противостоянии эпидемии коронавируса. Благодаря проекту «Борьба с COVID-19 в Украине», которая стала частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», государственные больницы во всех регионах получили уникальное оборудование, медикам переданы средства индивидуальной защиты и многое другое. В частности, в рамках проекта современный аппарат ИВЛ Фонд передал Киевской городской клинической больнице №18.

– Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» стала закупка для государственных больниц суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Уже 205 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные медучреждения во всех регионах страны. Первые из них переданы ещё в марте 2020 года, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

И. о. директора больницы № 18 Людмила Пилипченко поблагодарила за подарок, столь необходимый для спасения человеческих жизней:

– Хочу сказать большое спасибо Фонду Рината Ахметова от лица коллектива больницы и ее пациентов. Аппарат ИВЛ такого класса позволит оказывать полноценную качественную помощь нашим больным коронавирусом. Огромная благодарность.

Ранее переданные украинским медикам аппараты ИВЛ Фонда уже спасают жизни. Центральная районная больница в городе Нежине Черниговской области обслуживает 25 000 жителей. Сегодня здесь ежедневно лечат больных коронавирусом 250 медиков. По их словам, без современной аппаратуры им пришлось бы совсем туго.

– Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что откликнулись на наши проблемы. Аппараты ИВЛ, как и кислородные концентраторы, играют огромную роль в лечении и спасении жизней пациентов с коронавирусом. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за аппарат искусственной вентиляции легких, – говорит Юрий Солодько, генеральный директор больницы.

С благодарностью отзываются о подарке Фонда и в Сумской областной клинической больнице. Здесь даже пришлось переоборудовать пульмонологическое отделение для приема пациентов с коронавирусом. Сами медики говорят, что работают не до окончания смены, а пока не осмотрят каждого пациента. Но самоотдача и профессионализм зачастую бессильны без современного оборудования.

– Мы получили от Фонда Рината Ахметова два аппарата ИВЛ экспертного класса производства Франции. Они будут работать по прямому назначению, и мы преодолеем пандемию. Она не вечная, после ее окончания эти аппараты будут тоже приносить пользу, – пояснил Владимир Горох, директор Сумской областной клинической больницы.

Аппараты ИВЛ – не единственное современное оборудование, которое в крупных объемах передается украинскому здравоохранению Фондом Рината Ахметова. Когда стало известно, что страна остро нуждается в медицинском кислороде и системах его подачи, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Только в декабре для государственных больниц закуплено и передано 140 кислородных концентраторов. Это жизненно необходимое оборудование – 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой систем, при гипоксии.