Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий Украины
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке 36-ой отдельной бригады морской пехоты.
"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины снайперского огня от ранения несовместимого с жизнью погиб наш собрат старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навеки останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.
Побратимы Александра выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой
"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбят и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра", - сказано в сообщении.
Украинцы также выразили искренние соболезнования и поблагодарили бойца за службу.
"Царство Небесное Герою", "Вечная память ... Пусть Господь Бог упокоит душу воина где покоятся праведные", "Царство Небесное света и вечная", "Светлая память тебе, сын Украины", "Искренние соболезнования. Спасибо за службу!", - писали в комментариях под постом.
"Царство Небесное Герою", "Вечная память ... Пусть Господь Бог упокоит душу воина где покоятся праведные", "Царство Небесное света и вечная", "Светлая память тебе, сын Украины", "Искренние соболезнования. Спасибо за службу!", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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