Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий Украины



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке 36-ой отдельной бригады морской пехоты.

"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины снайперского огня от ранения несовместимого с жизнью погиб наш собрат старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навеки останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.



Побратимы Александра выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой



"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбят и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра", - сказано в сообщении.

Украинцы также выразили искренние соболезнования и поблагодарили бойца за службу.



"Царство Небесное Герою", "Вечная память ... Пусть Господь Бог упокоит душу воина где покоятся праведные", "Царство Небесное света и вечная", "Светлая память тебе, сын Украины", "Искренние соболезнования. Спасибо за службу!", - писали в комментариях под постом.