Повышение тарифа на передачу электроэнергии ПрАО «НЭК «Укрэнерго» до уровня 305,74 грн/МВт∙ч приведет к необоснованному росту затрат отечественной металлургии более чем на 350 млн грн.

Это критично для отрасли, поэтому важно не допустить очередного роста. Об этом говорится в открытом письме к председателю правления ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Владимиру Кудрицкому от ассоциации «Укрметаллургпром».

Промышленники отмечают: в течение всего 2020 года в украинском горно-металлургическом комплексе наблюдались кризисные явления: потери металлургической отрасли превысили $1 млрд, а средний уровень заработных плат в отрасли упал на 10,9%.

"В 2021 году ожидается очередное усилением протекционистских мер на внешних рынках против украинского металлургического экспорта, в результате чего потери составят $320-370 млн, а новые карантинные ограничения не дадут возможности быстро их компенсировать. При таких условиях отечественная металлургия остро нуждается в поддержке со стороны государства, но никак не повышении цен на один из базовых ресурсов», - подчеркивают в Ассоциации.

Повышение тарифа приведет к необоснованному росту расходов отечественной металлургии более чем на 350 млн. грн, что является критическим для отрасли.

К тому же, согласно информационной справке, рост тарифа на передачу связан с получением кредитов для покрытия задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель». А кредиты были взяты «Укрэнерго» для покрытия задолженности перед производителями электроэнергии по «зеленому» тарифу. Но обязанность погасить эту задолженность лежит на правительстве, а отнюдь не на промышленниках и бизнесе.

"Согласно Закону № 810-ІХ, задолженность ГП «Гарантированный покупатель» перед субъектами хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, должна погасить Кабинет Министров, путем оформления облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет. Кабмин должен также профинансировать за счет государственного бюджета не менее 20% стоимости генерации энергии по «зеленому» тарифу», - отмечают промышленники.

Именно поэтому, по их убеждению, должны быть инициированы изменения в Государственный бюджет на 2021 год, где необходимо предусмотреть 11,4 млрд грн для финансирования стоимости генерации по «зеленому» тарифу, а «Укрэнерго» необходимо выделить из госбюджета 1,2 млрд грн, чтобы выполнить обязанности перед ГП «Гарантированный покупатель».

«Это позволит оставить тариф на текущем уровне 293,93 грн./МВт∙ч, и поможет экономике легче выйти из кризиса, вызванного COVID-19», - уверены в Ассоциации.

Напомним, за прошлый год тариф на передачу электроэнергии вырос вдвое, хотя убытки промышленных предприятий в том же году достигли 70 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь в Федерации работодателей заявили, что рост тарифа на передачу не даст промышленности выйти из кризиса, спровоцированного пандемией коронавирус и мировым кризисом.