"Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациент нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование по статье 296 УКУ "Хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные угрожали взорвать 185 детских садов по всему городу.

Как сообщили в полиции Одесской области, 15 января на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.

В нем было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.

Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что на Одесчине разбойник ворвался в дом инвалида.