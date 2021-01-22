В Тернополе неизвестные расстреляли ребенка

Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте сообщили на сайте Национальной полиции области.

Ребенка с ожогами госпитализировали 21 января. По предварительным данным, мальчик катался на санках возле школы и в него стреляли.
"Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациент нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу", - говорится в сообщении.

полиция

Правоохранители начали расследование по статье 296 УКУ "Хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные угрожали взорвать 185 детских садов по всему городу.

Как сообщили в полиции Одесской области, 15 января на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.

детсад

В нем было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.

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Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что на Одесчине разбойник ворвался в дом инвалида.