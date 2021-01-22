Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте сообщили на сайте Национальной полиции области.
Ребенка с ожогами госпитализировали 21 января. По предварительным данным, мальчик катался на санках возле школы и в него стреляли.
"Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациент нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали расследование по статье 296 УКУ "Хулиганство".
Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные угрожали взорвать 185 детских садов по всему городу.
Как сообщили в полиции Одесской области, 15 января на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.
В нем было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.