Решение импортировать электрическую энергии из России и Беларуси свидетельствует о неспособности украинских властей держаться последовательной позиции в международной политике

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире телеканала «Украина 24».

«Это свидетельствует о том, что украинская власть не держится последовательности, не держит линию , которая является определяющей для того, чтобы наши отношения с западными партнерами были неизменными», - отметил экс-дипломат.

По словам Огрызко, последовательности в реализации национальных интересов власть, к сожалению, пока не демонстрирует.

Напомним, 3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 80 млн кВт часов на сумму около 110 млн грн.

Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.