Решение импортировать электрическую энергии из России и Беларуси свидетельствует о неспособности украинских властей держаться последовательной позиции в международной политике
Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире телеканала «Украина 24».
«Это свидетельствует о том, что украинская власть не держится последовательности, не держит линию , которая является определяющей для того, чтобы наши отношения с западными партнерами были неизменными», - отметил экс-дипломат.
По словам Огрызко, последовательности в реализации национальных интересов власть, к сожалению, пока не демонстрирует.
Напомним, 3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 80 млн кВт часов на сумму около 110 млн грн.
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Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.