Бизнес призывает власть Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации Нацплана по сокращению выбросов (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства, сообщает Европейская бизнес ассоциация

Она нагадцє, что разработан на выполнение требований Договора об энергетическом сообществе и утвержден Кабмином в 2017 году, НПСВ имеет целью снизить на 72% выбросы оксидов азота до 2033 года, на 95% выбросы серы и пыли до 2028 года.

Так, в НПСВ определено 90 установок, на которых должны быть установлены пыле-, серо - и азотоочистки. Еще 135 установок после отработки определенного времени (20 или 40 тысяч часов) должны быть выведены из эксплуатации.

«В случае невыполнения требований НПСВ, операторам установок придется останавливать работу энергоблоков. Это, в свою очередь, приведет к дефициту мощностей и снижению эффективности энергетической системы Украины. Впрочем, по состоянию на сегодня НПСВ не выполняется», - подчеркивают в ЕБА.

Компании-члены Ассоциации проанализировали ситуацию и определили 6 причин, почему НПСВ не выполняется и указали что причины следующие: слишком амбициозные сроки сокращения, отсутствие механизма государственного финансирования, реформа рынка электрической энергии, потеря контроля над шахтами, добывающие антрацитовый уголь на востоке Украины, сокращения в 2019-2020 годах объемов потребления электрической энергии, изменения в структуре традиционной генерации, вызванные стремительным ростом (в 5 раз) мощности солнечных и ветровых электростанций.

"Эти факторы и отсутствие источников финансирования у предприятий отрасли привели к фактической невозможности операторов установок осуществлять капиталоемкие долгосрочные инвестиции в природоохранные мероприятия, предусмотренные НПСВ. Так, общий объем инвестиций, необходимых для реализации всех мероприятий НПСВ, по оценкам экспертов ЭВА, составляет 4,1 млрд евро. При этом, наибольшая доля инвестиций (около 82%) должна быть осуществлена в 2021-2027 годах», - пояснили в ЕБА.

Таким образом, для реального внедрения НПСВ, по мнению Ассоциации, необходимо: разработать и предусмотреть источники и механизмы финансирования мероприятий НПСВ, закрепленные на законодательном уровне; актуализировать перечень установок, которые должны пройти модернизацию и тех, которые будут работать в течение ограниченного срока с последующим выводом из эксплуатации, пересмотреть последовательность внедрения проектов по установке пылегазоочистного оборудования и механизмов, а также продлить для Украины срок выполнения требований Директивы 2010/75/ЕС и общего срока реализации НПСВ до 1 января 2038 года.

«ЕБА поддерживает полноценное внедрение НПСВ при условии оперативного запуска процесса его обновления с привлечением всех сторон (правительства, представителей Энергетического сообщества, бизнеса и общественности) и поиска источников финансирования Нацплана. Ведь на кону вопросы энергетической безопасности, состояния окружающей среды и имиджа страны на международной арене», - подытоживается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власти должны объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Справка.

Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.