Новосозданный филиал «UZ-Cargo» АО «Укрзализныця», с целью увеличения заказов на грузовые перевозки, проводит открытые, прозрачные аукционы на использование вагонов по рыночным ценам.

Так, за последние два дня на указанных аукционах было продано 5 лотов общим количеством более 505 тыс. вагоновідправлень. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Подчеркнем, что конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной — 480 гривен. Итак, Укрзализныця предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными небольшими объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранение подвижного состава в рабочем состоянии», - говорится в заявлении компании.

Как ранее сообщила народный Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном телеграмм-канале, в декабре цена вагона составляла 343 грн в сутки. Соответственно, Укрзализныця заключает долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.

Напомним, что «UZ-Cargo» с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.

Главная цель «UZ-Cargo» — обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появления частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.