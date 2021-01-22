Украинцы получают сумасшедшие платежки из-за устаревшей и неэффективной системы отопления. Тарифы в будущем будут только расти, поэтому Украина нуждается в масштабной реконструкции жилого фонда. Об этом рассказала журналист Катерина Котенкова для Знай.ua.

Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м. Но такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Такая цена на рынке уже есть. Еще с августа прошлого года украинцы могут сами выбирать себе поставщика газа. На рынке их несколько десятков.

Большинство семей не меняли поставщика и оставались у того, кто и раньше поставлял им «голубое топливо», и цена у них достигала 9,9 грн за куб. Но и до «снижения» цены украинцы могли платить за газ 6,99 грн, если бы подали заявку на смену поставщика.

Украинцам в январе пришли огромные платежки. Размер платежек вдвое выше, чем за прошлые месяцы. Из-за похолодания, подорожания газа и пересчета тарифов на тепло платить придется больше. А в январе сумма возрастет из-за перерасчета абонплаты, стоимости газа и отопления.

С января действуют новые цены для 23 предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. Как поясняют компании, из-за снижения объемов потребления, роста заработных плат, подорожания ремонтных работ, инфляции избежать роста цен не удастся.

МВФ выразил Зеленскому беспокойство из-за возможного снижения тарифов. И для Зе-Команды это стало, похоже, серьезной проблемой. Главе государства не удастся обманывать одновременно и украинцев, и МВФ.

А тарифы в будущем будут только расти. И снизить финансовую нагрузку на население можно лишь одним способом – экономией. Причины космических платежек за отопление – устаревшая, неэффективная система отопления.

Страна нуждается в масштабной реконструкции жилого фонда. Без этого украинцы так и будут напрасно сжигать миллиарды кубометров газа и получать огромные счета, платить по которым в любом случае придётся.

Население реконструкцию жилья не потянет. Не обойтись без государственной программы, и деньги в теории есть. Можно было бы направить на такую реконструкцию часть средств от «Великого будівництва» – была бы и реальная помощь людям, и вложение в энергобезопасность страны.

Ранее Politeka сообщала, что «Нафтогаз» и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Напомним, нардеп Павел Фролов заявил, что людям очень трудно пережить эту зиму из-за роста тарифов.