Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Друзья, это семейный врач с Тернопольщины Oлег Oлексиевец. К огромному сожалению несколько дней назад, Олега Адамовича не стало. Осложнения вызванные COVID-19, забрали талантливого и отзывчивого медика", -
Украинцы также выразили свои соболезнования в связи со смертью врача.
"Очень жаль. Светлая память медику", "Светлая память останется о людях, которые боролись за жизнь больных. Безграничный жалости и сострадания родным", "Мы живем в такое время, что у нас переосмыслить все, задуматься, но к большому сожалению, люди не понимают, что происходит. Зло пожирает нас. Что-то не так с нами, то не то мы делаем. Жаль, что зло забирает лучших", - писали украинцы в комментариях под постом.
Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.
Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.
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