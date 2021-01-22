На Тернопольщине ушел из жизни семейный врач



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"Друзья, это семейный врач с Тернопольщины Oлег Oлексиевец. К огромному сожалению несколько дней назад, Олега Адамовича не стало. Осложнения вызванные COVID-19, забрали талантливого и отзывчивого медика", - Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook."Друзья, это семейный врач с Тернопольщины Oлег Oлексиевец. К огромному сожалению несколько дней назад, Олега Адамовича не стало. Осложнения вызванные COVID-19, забрали талантливого и отзывчивого медика", -

На протяжении многих лет он помогал справляться с болезнями другим. Медику было всего 49 лет.

"И это просто ужаснейшая трагедия, которая в очередной раз показывает нам, насколько рискуют наши медики. Это трагедия, которая показывает нам, насколько они беззащитны перед коварным вирусом и насколько опасен их труд. Я никогда не перестану благодарить абсолютно всех наших медицинских работников, за их удивительное мужество и неимоверную самоотверженность. Покойтесь с миром, Доктор ", - поделился блогер.