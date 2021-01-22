На Тернопольщине ушел из жизни семейный врач

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Друзья, это семейный врач с Тернопольщины Oлег Oлексиевец. К огромному сожалению несколько дней назад, Олега Адамовича не стало. Осложнения вызванные COVID-19, забрали талантливого и отзывчивого медика", -
На протяжении многих лет он помогал справляться с болезнями другим. Медику было всего 49 лет.
"И это просто ужаснейшая трагедия, которая в очередной раз показывает нам, насколько рискуют наши медики. Это трагедия, которая показывает нам, насколько они беззащитны перед коварным вирусом и насколько опасен их труд. Я никогда не перестану благодарить абсолютно всех наших медицинских работников, за их удивительное мужество и неимоверную самоотверженность. Покойтесь с миром, Доктор ", - поделился блогер.

Украинцы также выразили свои соболезнования в связи со смертью врача.

"Очень жаль. Светлая память медику", "Светлая память останется о людях, которые боролись за жизнь больных. Безграничный жалости и сострадания родным", "Мы живем в такое время, что у нас переосмыслить все, задуматься, но к большому сожалению, люди не понимают, что происходит. Зло пожирает нас. Что-то не так с нами, то не то мы делаем. Жаль, что зло забирает лучших", - писали украинцы в комментариях под постом.

Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.

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