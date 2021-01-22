На Днепропетровщине мужчину переехал поезд



Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор".

Инцидент произошел днем, 21 января, в Пятихатском районе.

Известно, что 31-летний мужчина положил голову на пути и ожидал приближения поезда. Электропоезд переехал мужчину От полученных травм он скончался на месте.

Личность погибшего уже установили и на данный момент выясняются подробности инцидента.

Ранее мы сообщали, что пенсионер решил свести счеты с жизнью на железной дороге в Харькове.

Машинист подавал звуковой сигнал, однако мужчина не реагировал. Водителю поезда пришлось применить экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Погибшему было около 65 лет.

Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".



