«Пленки Деркача», на которых якобы слышно голоса новоизбранного президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, не повлияют на политику Штатов в отношении Украины.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире «Знай24».

«Я думаю, что политика США в отношении Украины будет более тесно настроена. И политика президента, и Офис президента заняли нейтралитет во время президентской кампании (в США – ред.), поэтому я думаю, что это будет в значительной степени оценено. Большой огласки или влияния публикации «пленок Деркача» не было. Конечно, эту тему немного использовали в Америке, однако серьезного влияния оно не имело», - уверен он.

Однако, подчеркивает нардеп, в ближайшее время Байден будет делать акцент именно на внутреннюю политику, поскольку во время своей речи он фактически не упоминал внешне-политическую деятельность.

«Он говорил о единстве, об американском обществе, о том, что сейчас снова поднимается расовая тема, что нужно об экономике думать. Также он вспомнил о 400 тысячах американцев, умерших вследствие коронавируса. Это весь комплекс проблем, которым будет в первую очередь уделено внимание»,- сказал Кицак.

Депутат считает, что подготовительная работа для сближения Украины с США уже началась, и это выльется «в определенные конкретные шаги». Например, назначение специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины.

Ранее политик Николай Томенко рассказал, что выиграет Украина от президентства Байдена.

Также Politeka сообщала, что решительный Джо Байден подписал указы, которые многое изменят.