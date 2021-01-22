Министр юстиции Денис Малюська вступил в сговор с Юрием Иванющенко и Иваном Аврамовым, близкими соратниками президента-беглеца Януковича, и злоупотребляет своими полномочиями в интересах этой группировки. В частности, это касается о последних событиях вокруг рынка "Столичный".

Как сообщает Znaj.ua , об этом говорится в статье, опубликованной в издании Телеграф , пишет 112

Журналисты отмечают, что в 2015г. компания Спецстрой-монолит предоставила заем рынке «Столичный» в размере более 40 миллионов гривен. В качестве обеспечения обязательств, рынок «Столичный» передал в ипотеку павильон «Овощи-фрукты».

«Но уже в начале 2020 года, по данным журналистского расследования, рынок «Столичный» захватила организованная преступная группировка Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова. Были незаконно изменены директора предприятия и сформированы долги перед подконтрольными компаниями Иванющенко-Аврамова на сумму более 300 млн. грн., о чем свидетельствуют данные реестр судебных решений. В течение 2020 года рынок "Столичный" не выполнял свои обязательства по возврату займа и в правление нового директора Рустема Абдукадырова был сознательно доведен до банкротства.",- говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что сам факт неплатежеспособности и нарушения условий договора займа является основанием для применения ипотечной оговорки и возможности кредитору приобрести право собственности на имущество. Поэтому 13 января 2021 года компания Спецстрой-монолит обратила взыскание на предмет ипотеки и заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи, поскольку это не профильное направление кредитора.