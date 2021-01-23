Результатом воплощения Национальной экономической стратегии может стать рост ВВП Украины в два раза за 10 лет, согласно прогнозу аналитиков Центра экономического восстановления

Об этом сообщил директор ЦЭВ, советник премьер-министра Кирилл Криволап во время первой встречи с широкого обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 с участием премьера, представителей Кабмина, Верховной рады и Офиса президента, пишет РБК.

"Реалистичная цель для Украины - это удвоение ВВП за 10 лет. И это означает, что доход на душу населения вырастет примерно в три раза", - подчеркнул Криволап.

По словам директора Центра экономического восстановления, для достижения этой амбициозной цели важным является воплощение инициатив, наработанных в векторе "Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность" Национальной экономической стратегии.

В частности, речь идет о запуске механизма налоговых льгот внешним инвесторам, введение специальных налоговых режимов, амнистии капитала и накопительной пенсионной системы, открытие и развитие индустриальных парков, Фонда фондов и тому подобное.

"Направления "инвестиционная привлекательность" и "рынки капитала" дают около трети экономического роста. И, фактически, на десятый год имплементации Стратегии это может дать дополнительные 95 млрд долларов США к ВВП страны. Поэтому это важные аспекты - создание фондового рынка, рынка капиталов и привлечения прямых иностранных инвестиций", - отметил Криволап.

Отметим, на основе широкого обсуждения Национальной экономической стратегии будет разработан проект решения правительства относительно формирования экономической политики до 2030 года, утверждены приоритеты для программы действий правительства на 21-23 гг. и перечень приоритетных законов на следующие три года.

Напомним, Центр экономического восстановления - это платформа, на которой работают более 400 специалистов из разных сфер. Речь идет о представителей аналитических центров, think tanks, неправительственных организаций, бизнес-сообщества и государственных органов.

ЦЭВ занимается поддержкой правительства в разработке решений для реагирования на экономические вызовы и стратегий для дальнейшего экономического роста. Процесс разработки НЭС-2030 является полностью открытым и публичным.