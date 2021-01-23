Компания «Укргаздобыча» (НАК «Нафтогаз Украины») 19 января продала дизельное топливо по месячным контрактам с поставкой в январе с премией $45/т к цене в порту Роттердама (Нидерланды)



Об этом сообщило издание Enkorr со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).



УГД продала 120 т из выставленных на торги 720 т дизельного топлива.



Премия зафиксирована в долларах и будет автоматически прибавляться к котировкам дизтоплива в порту Роттердама за месяц поставки.



Напомним, дизельное топливо по формуле цена в порту Роттердама плюс фиксированная премия продаёт также крупнейший НПЗ «Укртатнафта». Средняя наценка к цене в Роттердаме в 2020 году составляла $30/т.



Такое по формуле аналогичной «Роттердам+» «Укрзализныця» закупает дизтопливо и уголь.



Цены на уголь в 2016-2019 гг. также определялись по формуле «Роттердам+». Эта формула была согласована с МВФ и предусматривала прозрачный подход к ценообразованию на энергетический уголь.