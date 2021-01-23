За 29 лет экономика Украины привлекла около 50 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. За этот период соседняя Польша получила около 240 млрд долларов США инвестиций

Об этом сообщил руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап во время первой встречи с широкого обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 с участием премьер-министра, представителей Кабмина, Верховного совета и Офиса Президента, информирует Обозреватель.

"Украина является хронически недоинвестированным государством. В 2019 году Украина привлекла 5,83 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, что почти в 3 раза меньше, чем в соседней Польше. Важно, что прямые иностранные инвестиции выросли в 2019 году на 7%, и одновременно были в 2 раза ниже, чем переводы от гастарбайтеров. Эта пропорция не является здоровой, ведь в соседних Польше, России и Турции инвестиции превышают переводы в 2,5, 3 и 10 раз, соответственно", – отметил Кирилл Криволап.

По словам руководителя Центра экономического восстановления, на внешнюю инвестиционную деятельность также негативно повлияла пандемия. Следовательно, за 10 месяцев 2020 поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составили всего 220 млн долл. США.

Учитывая ситуацию, Национальная экономическая стратегия-2030 предлагает запустить в Украине механизмы налоговых льгот для внешних инвесторов. Речь идет о налоговых каникулах, возмещение части капитальных инвестиций (CAPEX), специальные налоговые режимы, а также обеспечение развития и создания новых индустриальных парков.

На основе широкого обсуждения НЭС-2030 будет разработан проект решения Правительства по формированию экономической политики до 2030 года, утверждены Приоритеты для Программы действий Правительства на 21-23 гг. и перечень приоритетных законов на следующие три года.

Центр экономического восстановления – это аналитическая платформа, на которой работают более 400 специалистов из разных сфер: представителей аналитических центров, thinktanks, неправительственных организаций, бизнес-сообщества и государственных органов. ЦЕВ занимается поддержкой Правительства в разработке решений по реагированию на экономические вызовы и стратегии для дальнейшего экономического роста. Процесс разработки Национальной экономической стратегии-2030 является открытым и публичным. Этот документ не только демонстрирует экономический потенциал государства, но и предлагает конкретные механизмы для его реализации с четкими сроками и KPI.