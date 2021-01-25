Высший антикоррупционный суд признал законными о обоснованными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принявшего решение о повторном закрытии дела «Роттердам+».
Соответствующее решение 25 января вынесла следственная судья Вера Михайленко.
«Следственная судья постановила: в удовлетворении жалобы адвоката АО «Никопольский завод ферросплавов» об отводе прокурора САП в уголовном производстве (Роттердам+» -прим.) отказать», - сообщила судья.
Решение судьи вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.
Действия прокурора САП оспаривал «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) бизнесмена Игоря Коломойского. Этот завод по данным Национального антикоррупционного бюро, является единственным «потерпевшим» в деле «Роттердам+».
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Напомним, 21 января 2021 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.
Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение было подтверждено Офисом генерального прокурора, Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда. Также судья ВАКС Сергей Мойсак в ноябре 2020 г. признал действия прокуроров по делу «Роттердам+» законными и обоснованными.
Однако усилиями завода Игоря Коломойского дело было возобновлено и в тот же день приостановлено.
Расследование дела «Роттердам+» длилось 4 года и по его итогу следствие не смогло установить вреда от действия этой формулы.