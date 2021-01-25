На льду произошла чрезвычайное происшествие, пострадали жители Черкасской области

В Черкасской области в селе Бучак Каневского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Судьба рыбаков остается неизвестной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в 16:30. В ГСЧС сообщили, что по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7 часов 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Стоит отметить, что ежегодно тонкий лед уносит жизни людей. Это и дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, но чаще – рыбаки. Они не рассчитывают свои силы, ждут с нетерпением этот период и, не дожидаясь безопасной толщины льда, выходят на рыбалку и проваливаются под лед.

Также ранее сообщалось, что на озере Белое на Сталинграде под лед провалились люди и собака. Парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой. При этом по озеру и дальше продолжают гулять люди.

Напомним, под Черкассами произошла смертельная авария, в результате которой погибли люди.

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