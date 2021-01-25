Украина должна отсоединиться от общей энергосистемы с Российской Федерацией и Беларусью и в 2013 году присоединиться к энергосети стран Европейского Союза.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Цель Украины – это в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Это должно означать, что мы должны отрезаться от Беларуси и от белорусской системы, от российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Для меня, как для министра иностранных дел это фундаментально важно», - отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что стратегия отмежевания от России и Беларуси остается неизменной.
"Мы в конце концов отрежемся от энергосистем Белоруссии и Российской Федерации", - подытожил Кулеба.
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Напомним, с января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила около 100 млн кВт часов на сумму более 150 млн грн.
23 января импорт достиг рекорда-почти 10 млн кВт часов сутки, что равно работе одного энергоблока Ривненской АЭС.
В прошлый раз импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшей в истории независимости кризиса на энергорынке.