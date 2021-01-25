В Украине произошла массовая авария с участием микроавтобуса
Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети, передает Mukachevo.net.
Кроме того, ДТП случилось в микрорайоне "Шахта".
Пока неизвестно, сколько автомобилей столкнулись в аварии. Судя по фото, пострадали минимум три машины. Кроме того, микроавтобус и вовсе от удара перевернулся на бок.
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Движение по трассе затруднено. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которая устанавливает все обстоятельства жуткого ДТП.
Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.
Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.