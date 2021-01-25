Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЕУ) обратилась к главе Міндовкілля Романа Абрамовского с требованием организовать публичные обсуждения Рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду, и не допустить его принятия без оценки общественности.

Об этом говорится в открытом письме от ПАЕУ к Абрамовскому.

"Поскольку ПАЭУ представляет большинство субъектов хозяйствования и разработчиков отчетов ОВД, а опубликованный 10 декабря 2020 года проект «общих методических рекомендаций относительно содержания и порядка составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду» непосредственно влияет на их деятельность, просим прислать ПАЭУ финальную версию методических рекомендаций, и организовать их публичное обсуждение», - отмечается в письме.