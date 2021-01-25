С развитием технологий манипулировать обществом становится все более просто, но у этого есть последствия. Человек всегда должен учитывать, в каком поле рисков он находится.
Такое мнение высказал креативный директор компании TOBASCO Александр Смирнов в эфире программы «Романенко Беседы».
«Но ты не можешь предположить, каким бы умным ты ни был, что произойдет. Какой-то человек, проходя мимо, наклеит тебе на бампер автомобиля российский флаг, и ты даже не знаешь, откуда тебе прилетит и почему. А это может случиться моментально», - говорит он.
По его словам, такие манипуляции становятся все более и более простыми с учетом современных технологий.
«Во-первых, дипфейки, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта и нейронной сети наложить лицо любого человека на любого человека. Даже тот материал, который будет сегодня в эфире, можно использовать для того, чтобы любое видео на Порнхабе или где угодно превратить в видео, в котором мы никогда не участвовали», - рассказал Смирнов.
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И это видео, отметил он, будет казаться достоверным для рядового гражданина.
«И вот тебе результат технологий. И оправдайся, что это был не ты. Пойди и объясни, что ты вообще не имеешь к этому отношения, потому что был в другом месте. Поэтому риски растут, информационное поле взбудоражено, создать любой контент можно легко, просто подставив кого угодно и уничтожив репутацию», - констатирует эксперт.
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