С развитием технологий манипулировать обществом становится все более просто, но у этого есть последствия. Человек всегда должен учитывать, в каком поле рисков он находится.

Такое мнение высказал креативный директор компании TOBASCO Александр Смирнов в эфире программы «Романенко Беседы».

«Но ты не можешь предположить, каким бы умным ты ни был, что произойдет. Какой-то человек, проходя мимо, наклеит тебе на бампер автомобиля российский флаг, и ты даже не знаешь, откуда тебе прилетит и почему. А это может случиться моментально», - говорит он.

По его словам, такие манипуляции становятся все более и более простыми с учетом современных технологий.

«Во-первых, дипфейки, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта и нейронной сети наложить лицо любого человека на любого человека. Даже тот материал, который будет сегодня в эфире, можно использовать для того, чтобы любое видео на Порнхабе или где угодно превратить в видео, в котором мы никогда не участвовали», - рассказал Смирнов.

И это видео, отметил он, будет казаться достоверным для рядового гражданина.

«И вот тебе результат технологий. И оправдайся, что это был не ты. Пойди и объясни, что ты вообще не имеешь к этому отношения, потому что был в другом месте. Поэтому риски растут, информационное поле взбудоражено, создать любой контент можно легко, просто подставив кого угодно и уничтожив репутацию», - констатирует эксперт.

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