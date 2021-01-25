Ночью 24 января в смертельную аварию попали два легковых автомобиля

В частности, в Запорожской области авто с иностранными номерами попало в смертельное ДТП, а водитель, который был виновником чудовищной аварии, скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РИА.Мелитополь.

Так, водитель автомобиля BMW столкнулся с легковушкой "ВАЗ", которая двигалась в попутном направлении в селе Константиновка около двух часов ночи. Оба автомобиля слетели с дороги в кювет. В результате аварии погиб 20-летний водитель легковушки "ВАЗ", а пассажирку авто госпитализировали с травмами.

Водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией скрылся с места ДТП, оставив людей умирать в кювете. По данным СМИ, 32-летнего водителя удалось разыскать полиции. Им оказался житель Мелитополя.

В настоящее время следователем решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в преступлении по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.