Предприятия ключевых украинских отраслей поддержали решение Укрзализныцы установить рыночные цены на использование вагонов для грузовых перевозок и назвали проведенные компанией аукционы взвешенным решением, которое позволит задействовать дополнительные грузовые вагоны и избежать простоев.

Об этом говорится в открытом письме в адрес главы УЗ Владимира Жмака, который подписали представители металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, коксохимических предприятий Украины и производителей цемента.

Промышленники напомнили, что рынок оперирования грузовыми вагонами в Украине не является монополизированным: доля целого ряда владельцев частного подвижного состава в двух крупнейших сегментах грузовых вагонов (полувагоны и зерновозы) превышает 60%.

"Вагонная составляющая железнодорожных перевозок Укрзализныци была дерегулирована в 2018 году. Поэтому УЗ, как и любой другой субъект хозяйствования, имеет право устанавливать такой уровень цен на оказание услуг в своих вагонах, который считает целесообразным и экономически обоснованным, если это не сопровождается злоупотреблениями в монопольном сегменте перевозок – на сегодняшний день это услуги инфраструктуры и локомотивной тяги», - указано в письме.

Инициатива УЗ по установлению рыночных ставок на услугу предоставления вагонов под грузовые перевозки очень своевременна, убеждены промышленники. Ведь она позволит компании задействовать дополнительные грузовые вагоны и получить доход.

«Важно не допускать ситуацию, которая сложилась в 1-м полугодии 2020, когда около 30% парка полувагонов УЗ не были задействованы в грузовых перевозках. По нашим расчетам, простой только полувагонов из - за негибкой ценовой политики стоил Укрзализныце около 0,5 млрд грн», - напомнили предприниматели.

Чтобы исправить ситуацию с простоями и потерей дохода, УЗ сделала акцент на единственном возможном рыночном механизме реализации своего подвижного состава – продажи через открытые аукционы ProZorro. Это позволило уже во 2-м полугодии 2020 года уменьшить количество полувагонов, выведенных в запас.

Рыночная ценовая политика Укрзализныци относительно собственного парка вагонов имеет ряд положительных эффектов на рынок железнодорожных перевозок. В частности, грузовладельцы сохранят свою конкурентоспособность, а Укрзализныця не потеряет своих постоянных клиентов.

«Таким образом, предложенный Укрзализныцей подход, который предусматривает установление минимально допустимых цен на услуги грузовых вагонов с последующей продажей услуг вагонов через открытые аукционы (Prozorro и другие) является экономически целесообразным и таким, что будет способствовать развитию рынка железнодорожных перевозок», - резюмировали промышленники.

Как известно, АО "Укрзализныця" провела ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительную прибыль и гарантии сохранения подвижного состава в рабочем состоянии.

Заместитель гендиректора Арселор Миталл Кривой Рог Владимир Ткаченко назвал такое решение УЗ позитивным фактором и шагом вперед к своим клиентам. Также, по его мнению, это свидетельствует, что новое руководство «Укрзализныци» адекватно реагирует на ситуацию на рынке и потребности его участников.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.