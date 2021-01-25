Интерпол официально отказал Национальному антикоррупционному бюро объявлять в розыск бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка в деле «Роттердам+».
Об этом сообщил сам Вовк на своей странице в Facebook, опубликовав копию сообщения штаб-квартиры Интерпола в городе Лион (Франция).
«Это решение Интерпола, как независимой международной организации, является еще одной красноречивой оценкой качества материалов НАБУ - их «доказательности», «объективности», «непредвзятости» и «перспективности», - сообщил Вовк.
Рассмотрение запроса НАБУ длилось почти 1,5 года.
По словам Дмитрия Вовка, Интерпол уже призвал все национальные полицейские бюро обеспечить обновление национальных баз и подтвердить отсутствие о нем данных.
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Напомним, 21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления.
Расследование длилось почти 4 года и следствие не установило ущерб от действия формулы. Более 10 украинских и международных экспертиз подтвердили, что формула была законной и обоснованной.