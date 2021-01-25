На днях в селе Шарки Хмельницкой области дикие животные напали на домашнего пса и загрызли насмерть

Егери говорят, что животным нечем питаться, поэтому они осмелели и стали ближе подходить к домам людей, чтобы найти себе еду, говорится в сюжете ТСН.

Виноваты в этом сами люди, которые постепенно уничтожают лес, лишая животных места обитания.

Хуже всего, что волки держат в страхе сразу несколько сел в Хмельницкой области. Животные абсолютно не боятся людей и подходят прямо к домам местных жителей.

"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.

Также ранее сообщалось, что под Запорожьем орудует загадочное существо, пожирающее домашних животных.

В частности, только за последнюю неделю в селе Беленькое погибли десятки кроликов и кур. Селяне говорят, его манеры очень необычные, оно не забирает добычу, и даже не лакомится ею.

Житель села также рассказывает о набеге неизвестного зверя. Он показывает клетки с кроликами и их мертвые тела. Таинственное животное просто перегрызло им глотки и исчезло. Люди уже просто боятся за свои жизни, говорят, что такого в их селе никогда еще не было.

Напомним, свекровь не пускает на порог дома невестку с внуками в Хмельницкой области, видео

Как сообщала Politeka, жительница Хмельницкой области родила 18-го ребенка.

Также Politeka писала, что на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП из-за столкновения двух автомобилей.