На днях в селе Шарки Хмельницкой области дикие животные напали на домашнего пса и загрызли насмерть
Егери говорят, что животным нечем питаться, поэтому они осмелели и стали ближе подходить к домам людей, чтобы найти себе еду, говорится в сюжете ТСН.
Виноваты в этом сами люди, которые постепенно уничтожают лес, лишая животных места обитания.
Хуже всего, что волки держат в страхе сразу несколько сел в Хмельницкой области. Животные абсолютно не боятся людей и подходят прямо к домам местных жителей.
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"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.
Также ранее сообщалось, что под Запорожьем орудует загадочное существо, пожирающее домашних животных.
В частности, только за последнюю неделю в селе Беленькое погибли десятки кроликов и кур. Селяне говорят, его манеры очень необычные, оно не забирает добычу, и даже не лакомится ею.
Житель села также рассказывает о набеге неизвестного зверя. Он показывает клетки с кроликами и их мертвые тела. Таинственное животное просто перегрызло им глотки и исчезло. Люди уже просто боятся за свои жизни, говорят, что такого в их селе никогда еще не было.
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Как сообщала Politeka, жительница Хмельницкой области родила 18-го ребенка.
Также Politeka писала, что на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП из-за столкновения двух автомобилей.