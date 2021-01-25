Государственная служба финансового мониторинга Украины, как подразделение финансовой разведки Украины, принимает меры направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В частности, за 2020 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов), которые были направлены на рассмотрение в:

- органы прокуратуры - 62 материалы (из них 14 обобщенных материалов и 48 дополнительных обобщенных материалов);

- органы фискальной службы Украины - 292 материалы (из них 214 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальную полицию Украины - 233 материалы (из них - 198 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу безопасности Украины - 252 материалы (из них - 119 обобщенных материалов и 133 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальное антикоррупционное бюро Украины - 168 материалов (из них - 54 обобщенных материалы и 114 дополнительных обобщенных материалы);

- Государственное бюро расследований - 28 материалов (из них - 7 обобщенных материалов и 21 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу внешней разведки Украины - 1 обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн.

Госфинмониторинг уделяет особое внимание по расследованию фактов отмывания денег, в результате от коррупционных деяний, хищений и присвоения государственных средств и имущества.

Таким обазом, за 2020 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материалы (61 обобщенных материалов и 143 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности:

- Национальное антикоррупционного бюро Украины - 168 материалов (54 обобщенные материалы и 114 дополнительных обобщенных материалов);

- органы прокуратуры Украины - 11 материалов (1 обобщенный материал и 10 дополнительных обобщенных материалов);

- органы фискальной службы Украины - 1 дополнительный обобщенный материал;

- Национальная полиция Украины - 2 материалы (1 обобщенный материал и 1 дополнительный обобщенный материал);

- Государственное бюро расследований - 5 материалов (3 обобщенные материалы и 2 дополнительных обобщенных материалы);

- Служба безопасности Украины - 17 материалов (2 обобщенных материалы и 15 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием), денежных средств и совершением другого уголовного преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд грн.

Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами принимает меры, направленные на предотвращение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 75 материалов (из них 52 обобщенных материалы и 23 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть причастные к финансированию терроризма / сепаратизма, осуществляемого с участием лиц, которые публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции, из которых:

- 10 материалов (1 обобщенный материал и 9 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с осуществлением финансовых операций по счетам физических лиц, чьи идентификационные данные совпадают с идентификационными данными лиц, включенных в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или лиц, к которым применены международные санкции;

- 2 материалы (1 обобщенный материал и 1 дополнительный обобщенный материал), связанные с осуществлением финансовых операций физическим лицом, включенным в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21.06.2018, введенного в действие Указом Президента Украины от 21.06 .2018 №176 / 2018;

- 36 материалов (32 обобщенные материалы и 4 дополнительные обобщенные материалы), которые связаны с подозрениями в совершении финансовых операций, лицами причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (далее - ИГИЛ) или других экстремистских групп;

- 27 материалов (18 обобщенных материалов и 9 дополнительных обобщенных материалов), связанных с подозрениями в терроризме / сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

Из 75-ти переданных материалов, 10 материалов содержали информацию о выявленных отношениях с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.

В целях повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом применялись координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда взаимной оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL. Таким, образом Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами, о ходе выполнения указанного Плана действий и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.

В рамках координационной работы, 30 июня 2020 в Госфинмониторинге состоялось девятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В заседании Совета приняли участие представители основных профильных государственных и правоохранительных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов. На заседании Совета были обсуждены, в частности, проект второго Отчета о прогрессе по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL, результаты типологического исследования, проведенного Госфинмониторингом в 2019 году.

В то же время, проект второго Отчета о прогрессе по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL рассматривался в рамках 2-й межсессионный консультации MONEYVAL (22 мая - 10 июля 2020), где был утвержден и впоследствии опубликован.

Важным показателем для Украины является повышение рейтинга и достижения положительной оценки соответствия Стандартам FATF по Рекомендации 5 и Рекомендации 35.

Результаты международных экспертов отмечено, что Украина в значительной степени имплементировала нормы по противодействию финансирования терроризма, а также ужесточила санкции за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, определив их как соответствующими, убедительными и такими, которые дадут сдерживающий эффект.

Также, 20 ноября 2020 в формате видеоконференции состоялось десятое заседание вышеуказанного Совета. На заседании обсуждены результаты и недостатки второго Отчета о прогрессе Украины, рассмотрены результаты заседаний и перспективные вопросы для обсуждения на Рабочих группах и заслушаны представители субъектов государственного финансового мониторинга по приведению нормативно-правовых актов в сфере ПОД / ФТ в соответствие с обновленным Базового Закона.

Кроме того, в апреле 2020 руководитель Госфинмониторинга И.Б Черкасский представил для общественности публичный отчет об итогах деятельности Службы за 2019 год.

Также, Госфинмониторингом опубликован обзор на тему «Использование некоммерческих организаций в незаконных целях».

В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью начал работать обновленный официальный вебсайт Госфинмониторинга, зарегистрированный в сети Интернет по адресу: https://fiu.gov.ua. Новый вебсайт Госфинмониторинга имеет современный дизайн и более удобный и доступный функционал на украинском и английском языках, а также обеспечивает доступность для пользователей с нарушением зрения.

По результатам мониторинга информационного наполнения официальных сайтов органов исполнительной власти Государственным комитетом по телерадиовещанию Украины обновленный официальный сайт Службы признан лучшим среди центральных органов исполнительной власти.

В течение 2020 Госфинмониторинг активно способствовал деятельности Общественного совета при Госфинмониторинга. Так за этот период было проведено три заседания Общественного совета в режиме видеоконференции.

В рамках законодательных инициатив, с целью приведения в соответствие с обновленным Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правительством Украины было принято 10 постановлений.

По инициативе Госфинмониторинга и Министерства финансовые Украины Президент Украины подписал Указ «О Дне работника системы финансового мониторинга» № 523 от 28.11.2020, что определяет значительный вклад работников национальной системы финансового мониторинга в утверждение положительного статуса Украины на международной арене.

Кроме того, Госфинмониторингом совместно с субъектами государственного финансового мониторинга подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений по представлению с 28.04.2020 до вступления в силу новых подзаконных нормативно-правовых актов, информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях.

В то же время, Госфинмониторинг при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом рекомендаций по результатам 5-го раунда взаимной оценки Украины Комитетом MONEYVAL, в соответствии с Международными стандартами и на основе лучших международных практик, подготовлено Руководство по риск-ориентированному подходу для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга.

Это руководство подготовлено с целью предоставления рекомендаций и помощи специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга лучшего понимания и эффективного выполнения ими своих обязательств в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине Госфинмониторинг, с учетом требований Директивы ЕС 2015/849 и 2018/843 подготовлено Руководство по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцев.

Это Руководство касается раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о конечных бенефициарных владельцев.

Вместе с тем, было собрано и опубликовано на вебсайте Госфинмониторинга международную практику определения критериев/показателей / индикаторов рисковых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, по итогам 2020 подготовлено типологическое исследование на тему: «Отмывание доходов от налоговых преступлений».

Данное исследование направлено на анализ существующих схем отмывания доходов от налоговых преступлений и анализ способов их реализации, а также содействие участникам системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в их выявлении.

В рамках методологической работы, в течение 2020 года представители Госфинмониторинга приняли участие в 84 образовательных мероприятиях, участие в которых приняли почти 5700 человек.

Стоит отметить, что во Львове с 10 по 11 декабря 2020 состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов ОБСЕ на тему «Финансовый мониторинг 2020».

Особое внимание в ходе дискуссии уделялось вопросам, которые помогут понять актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма в различных секторах экономики. Отдельный акцент при обсуждении был сделан на обмене опытом лучших практик антилегализационного сдерживания, а также особенностях имплементации международных норм в национальное законодательство на примере ведущих стран мира.

Для оказания образовательных услуг в сфере финансового мониторинга во время карантина, вызванного острой респираторной болезнью COVID-19, в подведомственном учреждении ГУПО «Академия финансового мониторинга» была введена digital-платформу дистанционного обучения. Стоит отметить, что в конце 2020 Академия отметила 16 лет со дня ее создания.

Направление международного сотрудничества Госфинмониторинга реализовано путем участия, в частности:

- на заседаниях Рабочей группы по вопросам обмена информацией Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок (ПФР) и рабочей встречи с представителем EU-ACT;

- на заседании оценщиков Комитета MONEYVAL по результатам выездной миссии в Словакии;

- в Рабочих заседаниях MONEYVAL, которые проходили в рамках 2-й межсессионный консультации MONEYVAL (22 мая - 10 июля 2020)

- в 60-м Пленарном заседании MONEYVAL, на котором обсуждались отчеты о прогрессе стран, темы типологических исследований и другие инициативы в сфере ПОД / ФТ, и других международных мероприятиях.