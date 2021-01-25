Для обеспечения качественного выполнения условий Национального плана по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины со стороны государства нужно обеспечить полноценное финансирование соответствующих экологических проектов.

Об этом на Facebook написала нардеп Виктория Гриб, напомнив, что, вступив в 2011 году в Энергетическое сообщество, Украина выбрала курс на реформирование и внедрение европейских стандартов, среди прочего и экологических.

"Мы разработали национальный план сокращения выбросов (НПСВ) в атмосферу, но сразу натолкнулись на кучу проблем. У нас сначала даже не было понимания, как профинансировать требования, определенные Нацпланом. Это грозило остановками предприятий, разбалансировкой энергосистемы и невыполнением международных обязательств», - сообщила Гриб.

По ее словам, чтобы избежать угроз энергетической безопасности, необходимо обеспечить качественное выполнение Нацплана и его полноценное финансирование.

Она также раскритиковала идею отсрочки НПСВ, поскольку Энергосообщество не позволит это сделать.

«Похоже на то, что Украина слишком легко подписывает обязательство, а потом, когда приходится их выполнять, снова и снова просит отсрочку», - пояснила Гриб.

При этом она предоставила свое предложение.

"Правительству необходимо создать единую площадку для проведения диалога на государственном уровне. Ведь сейчас их существует несколько, а коммуникация между ними на достаточно низком уровне.

Кабинет Министров должен в конечном итоге разработать и утвердить механизм финансирования Нацплана с одновременным обеспечением устойчивого функционирования энергосистемы», - сказала депутат.

Также, по ее мнению, необходимо сформировать спецфонд для целевого использования поступлений от экологических налогов, введение механизмов экологической модернизации, внедрения финансовых стимулов привлечения заемного капитала на экологические проекты.

«Стоит предоставить стимулы промышленным предприятиям по проведению мероприятий по экологической модернизации. А для этого ускорить принятие необходимых законопроектов. И заложить средства на соответствующие нужны в госбюджет. И не рассчитывать на то, что удастся без стимулов проскочить за счет промышленности, которая и без того переживает рецессию. Репрессивными мерами мы ничего не добьемся. Иначе «завалим» всю экономику», - подчеркнула Гриб.

Она добавила, что финансовая составляющая является ключевой для успешной реализации всех обязательств, которые прописаны в НПСВ.

Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власти должны объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

В свою очередь бизнес призывает власти Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации НПСВ на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.