Децентрализация в Украине идёт полным ходом, и в разных сферах жизни она порождает самые разные последствия. Как идёт сотрудничество местной власти с государственной?

Об этом процессе на канале «Знай 24» рассказывает политический эксперт, лидер фракции «Радикальной партии» в Житомире Сергей Крамаренко.

«Есть два уровня сотрудничества. Есть сотрудничество по линии, как это называют, «центр – регион», и есть сотрудничество различных политических сил между собой. Поскольку самоуправление местное и проблемы решают местные, то политические противостояния здесь возможны разве что на уровне областного совета», - говорит он.

Но, по словам Крамаренко, от восьмидесяти до девяноста процентов вопросов относятся именно к местной проблематике. И здесь большая часть политических разногласий уходит на задний план, речь идёт только о местных проблемах, наподобие строительства дорог.

«В вопросах дорожного строительства политика отходит на второй план, решаются вопросы чисто хозяйственные. И это – на уровне областного совета. А на уровне громад и городских рад вообще не бывает политических вопросов», - рассказывает Крамаренко.

Но есть вопросы, которые заботят все громады, простых людей. Например, вопрос повышения тарифов. Он настолько всколыхнул народ, что из депутатов Житомирского областного совета ни один не одобрил увеличение тарифов. Здесь депутатский корпус был един, подчеркнул эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что тему децентрализации прокомментировал и Николай Томенко.

Также шла речь об утверждении коммунальных тарифов на местах.