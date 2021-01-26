В Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома

У женщины уже есть ребенок, но со вторыми родами она решила "поэкспериментировать". После того как она родила крупного мальчика весом 4,5 кг, потеряла сознание. Акушерка оставила ее без помощи на три часа. Родственники вызвали скорую.

Об этом сообщает "Ровно Юниан".

Как оказалось, доула - духовная акушерка, в течение трех часов после родов не принимала никаких мер, хотя ее подопечная истекала кровью. Как таких только земля носит. Несмотря на все реанимационные действия, спасти женщину в больнице медикам не удалось.

Медики рассказали в Facebook, что 23 января в 18:20 женщина доставлена ​​бригадой СМП после домашних родов, которые по словам семьи состоялись в 15:15. Родился живой мальчик, 4570 г. После родов пуповину не пересекали. Кровопотеря, по словам мужа - около 5 литров. По словам доулы - "чуть больше литра".

Во время госпитализации, состояние беременной крайне тяжелое, на внешние раздражители не реагирует, не контактна. Артериальное давление 40/0 мм ртутного колонки. Пульс на центральных и периферических сосудах не определяется. Аускультативно за 10 секунд определяется 2 сердечных сокращения. Немедленно начата сердечно-легочная реанимация. В 19:10 констатирована смерть роженицы.

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