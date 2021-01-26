Несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к обесточению города
Как передает Politeka.net, кадры происшествия опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Часть горожан приняли за грозу, а другие - за мощный взрыв.
На опубликованных кадрах видно, что яркие вспышки озарили небо над городом, а потом весь город погрузился во тьму.
"Вмиг вся Ялта потухла. Да здравствует 2021", - говорится в подписи к видео.
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Местные "власти" сообщили, что из-за непогоды произошло короткое замыкание и последствия аварии устранят в течение нескольких часов.
"Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях произошло из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены к резервной линии", - говорится в сообщении.
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