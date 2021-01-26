Несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к обесточению города



Как передает Politeka.net, кадры происшествия опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Часть горожан приняли за грозу, а другие - за мощный взрыв.



На опубликованных кадрах видно, что яркие вспышки озарили небо над городом, а потом весь город погрузился во тьму.

"Вмиг вся Ялта потухла. Да здравствует 2021", - говорится в подписи к видео.

🇷🇺📹💥Несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе:



«Вмиг вся Ялта потухла. Да здравствует 2021», - написала в Инстаграме Екатерина Королева, которой удалось снять на видео момент выключения света. pic.twitter.com/EfgNnGGYQ2 — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) January 25, 2021

Местные "власти" сообщили, что из-за непогоды произошло короткое замыкание и последствия аварии устранят в течение нескольких часов.



"Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях произошло из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены к резервной линии", - говорится в сообщении.



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