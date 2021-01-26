Президент госкомпании «Энергоатом» отказывается от государственной поддержки в объеме 7,3 миллиарда гривен и при этом хочет забрать средства, предназначенные для выплаты долгов зеленой энергетике, что свидетельствует о подыгрывание энергетическим и политическим интересам России, которой не выгодно развитие зеленой энергетики в Украине.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, комментируя ситуацию, когда от имени трудового коллектива врио президента Петр Котин назвал действия народных депутатов по решению кризиса неплатежей на рынке электроэнергии "игрой в наперстки".

"Подобные комментарии в адрес высшего законотворческого органа страны являются недопустимыми. Во-вторых, такой публичной позицией, так же, как и продажей по демпинговым ценам электроэнергии сомнительным трейдерам, сам господин Котин подтверждает, что действует в интересах главного олигархического рейдера страны. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Лоббируя против зеленой энергетики "Энергоатом" фактически играет на руку стране-агрессору», - сказала Буймистер.

Она уточнила, что именно Россия признала развитие ВИЭ в соседних странах одной из основных угроз своей энергетической безопасности.

"Позиция господина Котина лишь подтверждает то, что ему не нужны деньги. Его цель - забрать средства у «зеленой» энергетики. Поэтому такая резкая реакция руководства «Энергоатома» уже очень похожа на выполнение заказа Кремля. Здесь нет ни одной государственной позиции, а лишь подыгрывание интересам ферросплавного олигарха и стране-агрессору», - добавила Буймистер.

Также она сообщила, что используя спекуляции относительно «дешевой электроэнергии АЭС», господин Котин фактически сам ухудшает финансовое состояние «Энергоатома», ведь нельзя продавать электроэнергию атомных станций по более низкой цене, чем она реально стоит.

"Так экономика не работает! А сегодня ни тариф, ни финплан «Энергоатома» не учитывает многомиллиардные расходы государства на сохранение веками (!!!) ядерного топлива и очень дорогой вывод энергоблоков из эксплуатации. Подобными заявлениями и своими действиями на рынке, руководитель «Энергоатома» действует против своего коллектива и украинцев. Он банально загоняет компанию в долги и подставляет премьер-министра с обеих сторон», - отметила нардеп.

Она напомнила, что нардепы зарегистрировали для «Энергоатома» законопроект о выпуске ОВГЗ на 7,3 млрд гривен. Чтобы компания получила деньги за счет одного источника, а зеленая энергетика за счет другого – то есть кредитов госбанков.

"Это могло снять проблему с вопроса дневного. Но Петру Котину это не нужно. Требуется лишь дальнейшее раскачивание ситуации и продолжение конфронтации. Ведь «назначить виновного» в лице зеленой энергетики значительно легче, чем обуздать свои коррупционные аппетиты. Поэтому рекомендую Вам, Денис Щмигаль, быть очень осторожным с «троянским конем», который запустили в Кабмин. Призываю правительство как можно быстрее отреагировать на эту ситуацию и навести порядок в "Энергоатоме»», - подытожила Буймистер.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила " гарантированному покупателю "письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании"Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года